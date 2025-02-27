İmralı Heyeti çağrısı CANLI izle! İmralı Heyeti'nin açıklaması ne?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK'nın silah bırakması ve tasfiye edilmesi çağrısıyla başlayan süreçte, DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti. Heyet ziyaret sonrası Öcalan'ın mesajını kamuoyuna aktarıyor. Öcalan'ın çağrısını okuyacak heyet, alkışlar arasında salona girdi. Sırrı Süreyya Önder, metnin 3 sayfa olduğu açıklandı.

İMRALI ÇAĞRISI OKUNUYOR

Basın toplantısında, Öcalan'ın mesajının yazılı ve fotoğraflı olarak paylaşılması, bildirinin Türkçe ve Kürtçe okunması planlanıyor. DEM Parti kaynaklarına göre, Türkçe metni Pervin Buldan okuyacak. Ayrıca, İstanbul'daki basın toplantısı, Diyarbakır Dağkapı Meydanı ve Van Kent Meydanı'nda kurulacak LED ekranlar aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek.

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