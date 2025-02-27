Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf

Öcalan'dan yıllar sonra ilk kare
Öcalan'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı

Öcalan'ın çağrısının yapıldığı salonu ayağa kaldıran fotoğraf
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Basın toplantısına damga vuran detay: İşin ciddiyetini kaçırma

İmralı Heyeti çağrısı CANLI izle! İmralı Heyeti'nin açıklaması ne?

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DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri üçüncü görüşmenin ardından, Öcalan'ın çağrısını paylaşmak üzere İstanbul Taksim'deki Elite World Otel'de basın açıklaması yapıyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK'nın silah bırakması ve tasfiye edilmesi çağrısıyla başlayan süreçte, DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti. Heyet ziyaret sonrası Öcalan'ın mesajını kamuoyuna aktarıyor. Öcalan'ın çağrısını okuyacak heyet, alkışlar arasında salona girdi. Sırrı Süreyya Önder, metnin 3 sayfa olduğu açıklandı.

İMRALI ÇAĞRISI OKUNUYOR

Basın toplantısında, Öcalan'ın mesajının yazılı ve fotoğraflı olarak paylaşılması, bildirinin Türkçe ve Kürtçe okunması planlanıyor. DEM Parti kaynaklarına göre, Türkçe metni Pervin Buldan okuyacak. Ayrıca, İstanbul'daki basın toplantısı, Diyarbakır Dağkapı Meydanı ve Van Kent Meydanı'nda kurulacak LED ekranlar aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek.

İMRALI ÇAĞRISI OKUNUYOR! İmralı Heyeti çağrısı CANLI izle

İMRALI ÇAĞRISI CANLI İZLE

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