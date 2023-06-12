Antalya'da 12 finalistin katıldığı 22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması final yapıldı. Kraliçe seçilen İlsu Demirci, adını duyunca uzun süre gözyaşı döktü. Peki, İlsu Demirci kimdir, kaç yaşına, nereli? İlsu Demirci Instagram hesabı ne?

Antalya'da düzenlenen 22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nda İlsu Demirci kraliçe seçildi. Yarışmada 12 finalist kampa girdi ve final günü heyecanla bekledi. Finalistler kendileri için özel dikilen kostümleri podyumda sergiledi. Peki, İlsu Demirci kimdir, kaç yaşına, nereli? İlsu Demirci Instagram hesabı ne?

İLSU DEMİRCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINA, NERELİ?

Antalya'da 12 finalistin katıldığı 22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması final yapıldı. Kraliçe seçilen İlsu Demirci, adını duyunca uzun süre gözyaşı döktü. Tacını taktıktan sonra konuşan Demirci, "Beklemiyordum bunu. Çok mutluyum. Şimdiki planım oyunculuk üzerine ilerlemek" dedi.