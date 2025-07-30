İlkokul 1. Sınıf konuları! 1. Sınıf müfredatı 2025 2026 nelerdir?
2025-2026 eğitim öğretim yılında okula ilk kez adım atacak öğrenciler için ilkokul 1. sınıf konuları büyük önem taşıyor. Veliler, çocuklarının hangi dersleri göreceğini ve müfredatın içeriğini merak ediyor. Peki, ilkokul 1. sınıf konuları nelerden oluşuyor?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı yeni müfredata göre ilkokul 1. sınıf konuları, öğrencilerin temel okuma-yazma, matematik, sosyal ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek şekilde hazırlandı. Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi gibi temel dersler haftalık ders saatlerine göre düzenlendi. Peki, 1. Sınıf müfredatı 2025 2026 nelerdir?
1. SINIF TÜRÇE DERSİ KONULARI
Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları
Ses tanıma ve heceleme
Kelime ve cümle oluşturma
Okuduğunu anlama çalışmaları
Yazma becerileri: kısa cümle ve paragraf yazımı
Temalar: Kitaplar, Ailem, Okulum, Atatürk, Çevrem, Bayramlar
MATEMATİK DERSİ KONULARI
Doğal sayılar, sayma ve sıralama
Toplama ve çıkarma işlemleri
Uzunluk ve ağırlık ölçüleri
Geometrik şekiller (kare, üçgen, dikdörtgen vs.)
Saat ve takvim kavramı
Paralarımız ve örüntü oluşturma
1. SINIF HAYAT BİLGİSİ KONULARI
Okula ve arkadaşlara uyum
Temel haklar ve sorumluluklar
Aile bireylerini tanıma
Güvenlik ve temizlik kuralları
Trafik kuralları ve çevre bilinci
Doğa olayları ve mevsimler
GÖRSEL SANATLAR, MÜZİK, BEDEN EĞİTİMİ KONULARI
Renkleri ve şekilleri tanıma
Basit çizim ve boyama teknikleri
Şarkı söyleme, ritim tutma
Oyunlarla fiziksel gelişim
Grup çalışmaları, motor beceri gelişimi