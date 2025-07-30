İlkokul 1. Sınıf konuları! 1. Sınıf müfredatı 2025 2026 nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı yeni müfredata göre ilkokul 1. sınıf konuları, öğrencilerin temel okuma-yazma, matematik, sosyal ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek şekilde hazırlandı. Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi gibi temel dersler haftalık ders saatlerine göre düzenlendi. Peki, 1. Sınıf müfredatı 2025 2026 nelerdir?

1. SINIF TÜRÇE DERSİ KONULARI

Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları

Ses tanıma ve heceleme

Kelime ve cümle oluşturma

Okuduğunu anlama çalışmaları

Yazma becerileri: kısa cümle ve paragraf yazımı

Temalar: Kitaplar, Ailem, Okulum, Atatürk, Çevrem, Bayramlar

MATEMATİK DERSİ KONULARI

Doğal sayılar, sayma ve sıralama

Toplama ve çıkarma işlemleri

Uzunluk ve ağırlık ölçüleri

Geometrik şekiller (kare, üçgen, dikdörtgen vs.)

Saat ve takvim kavramı

Paralarımız ve örüntü oluşturma

1. SINIF HAYAT BİLGİSİ KONULARI

Okula ve arkadaşlara uyum

Temel haklar ve sorumluluklar

Aile bireylerini tanıma

Güvenlik ve temizlik kuralları

Trafik kuralları ve çevre bilinci

Doğa olayları ve mevsimler

GÖRSEL SANATLAR, MÜZİK, BEDEN EĞİTİMİ KONULARI

Renkleri ve şekilleri tanıma

Basit çizim ve boyama teknikleri

Şarkı söyleme, ritim tutma

Oyunlarla fiziksel gelişim

Grup çalışmaları, motor beceri gelişimi