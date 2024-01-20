İlknur Kovaç kimdir, nereli? İlknur Kovaç hayatı ve kariyeri! İlknur Kovaç ne mezunu?

Yerel seçimlere az bir süre kala ilçe belediye başkan adayları kimler oldu araştırılmaktadır. Ak Parti'de bugün açıklanacak İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. Kulislere göre adaylığı tebliğ edilen AK Parti Bayrampaşa belediye başkan adayı olarak gösterilen İlknur Kovaç'ın hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında İlknur Kovaç'ın kariyeri sorgulatılıyor. Peki, İlknur Kovaç kimdir, nereli? İlknur Kovaç hayatı ve kariyeri! İlknur Kovaç ne mezunu? Detaylar haberimizde..

İLKNUR KOVAÇ KİMDİR?

Maltepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olan KOVAÇ BAYRAKTAR, daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Uygulamalı Ticaret Hukuku üzerine yüksek lisans yapmış ve Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Hukuku Eğitimi almak üzere Bahçeşehir Üniversitesi'nde eğitim almıştır. Avukat olarak meslek hayatına adım atan BAYRAKTAR, Bayraktar Hukuk Grubu'nun kurucu avukatıdır. İkinci üniversite eğitimine İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde devam etmektedir.

2014 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Bayrampaşa İlçe Teşkilatı'nda aktif görev alarak Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve İnsan Hakları Birim Başkanlığı görevlerini üstlenen KOVAÇ BAYRAKTAR, 2018 yılında Yerel Yönetimler Birim Başkanlığı'na atanmış ve bu görevini hala sürdürmektedir. 2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Büyükşehir ve Bayrampaşa Belediye Meclis üyesi seçilen BAYRAKTAR, aynı zamanda Bayrampaşa Belediye Meclisi Hukuk ve Eğitim Komisyonları Başkanıdır.

Arnavutça, İngilizce ve Fransızca dillerini bilen İlknur KOVAÇ BAYRAKTAR, evli ve iki çocuk sahibidir.