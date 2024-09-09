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İlkan Karaman kimdir, neden öldü? İlkan Karaman neden vefat etti, sebebi ne?

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İlkan Karaman neden vefat etti, sebebi ne? İlkan Karaman kimdir, nereli? İlkan Karaman kaç yaşında vefat etti? Milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da geçirdiği trafik kazası sonucu 34 yaşında hayatını kaybetti. Genç basketbolcu gündemde merak edilip araştırılıyor. Peki İlkan Karaman nereliydi, evli miydi, çocuğu var mıydı?

İlkan Karaman kimdir, neden öldü? İlkan Karaman neden vefat etti, sebebi ne? İlkan Karaman evli miydi? İlkan Karaman en son hangi takımda oynuyordu? Milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da bir trafik kazasında hayatını kaybetti. İşte İlkan Karaman ile ilgili merak edilen soruların cevabı haberimizde…

İLKAN KARAMAN NEDEN VEFAT ETTİ?

Datça'da, alkollü olduğu iddia edilen bir sürücünün kontrolündeki araç, kaldırımda bekleyen 34 yaşındaki Karaman'a çarptı. Talihsiz kazanın ardından Karaman, olay yerinde hayatını kaybetti.

İlkan Karaman kimdir, neden öldü? İlkan Karaman neden vefat etti, sebebi ne?

İLKAN KARAMAN KİMDİR?

13 Mayıs 1990 doğumlu İlkan Karaman, basketbol kariyerine TOFAŞ altyapısında başladı. Uzun forvet pozisyonunda oynayan Karaman, en son Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Çayırova Belediyesi'nde forma giymekteydi.

Kariyeri boyunca Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Cholet, Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor ve Manisa BB gibi birçok önemli takımda yer aldı. Ayrıca, milli takımda da defalarca görev aldı.

Betül Cirit
Betül Cirit
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