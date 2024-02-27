İLK SAHUR NE ZAMAN? İlk sahura saat kaçta kalkılacak? 2024 İftar ve sahur saatleri!

İlk sahura saat kaçta kalkılacak ve ilk sahur hangi gün olduğu sorgulanırken 2024 İftar ve sahur saatleri merak ediliyor. İlk sahur ne zaman ve il il imsak vakitleri araştırılıyor. İlk sahur ne zaman, saat kaçta ve hangi gün kalkılacağı vatandaşlar tarafından gündeme geliyor. İlk sahur ne zaman? İlk sahura saat kaçta kalkılacak? 2024 İftar ve sahur saatleri! Detaylar haberimizdedir…

İLK SAHUR NE ZAMAN 2024?

2024 yılında Ramazan ayı, 11 Mart'ta başlayacak. İlk sahur, 11 Mart Pazartesi günü sahur vaktiyle başlayacak ve imsak vaktine kadar sürecek. Ardından oruca niyet edilecek.

İLK SAHUR SAAT KAÇTA 2024?

Ramazan'ın 1. Günü:

İstanbul imsak vakti - 05.51

Ankara imsak vakti - 05.36

İzmir imsak vakti - 06.01

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İLK İFTAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.

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2024 İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Bu yıl Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü başlıyor. İl il sahur ve iftar vakitlerini öğrenmek için tıklayınız.