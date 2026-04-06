İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

İran, ülkenin yeni dini lideri Mücteba Hamaney’i ilk kez askeri operasyon merkezine giderken gösteren bir video yayımladı. Görüntüler, hem liderin uzun süredir kamuoyunda görünmemesiyle ilgili tartışmaların ardından gelmesi hem de içerdiği detaylar nedeniyle uluslararası gündemde geniş yankı uyandırdı.

OPERASYON ODASINDA KRİTİK GÖRÜNTÜ

İran basınında yer alan görüntülerde, Mücteba Hamaney’in askeri yetkililer eşliğinde operasyon odasına ilerlediği görülüyor. Videoda dikkat çeken en çarpıcı unsur ise odada yer alan büyük bir ekran oldu. Bu ekranda, İsrail’de bulunan Dimona nükleer reaktörüne ait olduğu belirtilen görsel ve koordinat bilgileri yer aldı.

Söz konusu detay, İran’ın İsrail’in nükleer altyapısını doğrudan hedef alabileceği yönündeki mesaj olarak yorumlandı.

“MESAJ” YORUMLARI YAPILDI

Uzmanlar, videonun yalnızca bir “görüntü paylaşımı” olmadığını, aynı zamanda psikolojik ve stratejik bir mesaj taşıdığını değerlendiriyor. İsrail’in daha önce İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılar düzenlediği bilinirken, Tahran yönetiminin Dimona’yı işaret etmesi “misilleme sinyali” olarak yorumlandı.

HAMANEY İLK KEZ BU KADAR NET GÖRÜNTÜLENDİ

Mücteba Hamaney, Mart 2026’da İran’ın yeni dini lideri olarak göreve gelmişti. Ancak savaş sürecinde kamuoyu önünde nadiren görüntülenmesi ve sağlık durumuna ilişkin iddialar dikkat çekmişti. İran yönetiminin bu videoyu yayımlamasının, liderin aktif olarak görev başında olduğu mesajını vermeyi amaçladığı belirtiliyor.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden çatışmalar, Orta Doğu’da gerilimi her geçen gün artırıyor. Karşılıklı saldırılar ve tehditler sürerken, tarafların kritik askeri hedefleri açık şekilde işaret etmeye başlaması, olası daha geniş çaplı bir çatışma ihtimalini güçlendiriyor.

Kaynak: Haberler.com