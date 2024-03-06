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İlhan Tekin kimdir? CHP Çankırı Belediye Başkan Adayı İlhan Tekin kaç yaşında, nereli?

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CHP Çankırı Belediye Başkan Adayı İlhan Tekin kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, İlhan Tekin kimdir? CHP Çankırı Belediye Başkan Adayı İlhan Tekin kaç yaşında, nereli?

İlhan Tekin kimdir? CHP Çankırı Belediye Başkan Adayı İlhan Tekin kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Çankırı Belediye Başkan Adayı İlhan Tekin kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İlhan Tekin kimdir? CHP Çankırı Belediye Başkan Adayı İlhan Tekin nereli? Detaylar haberimizdedir…

İLHAN TEKİN KİMDİR?

İlhan Tekin, 1956 yılında Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kurşunlu'da tamamladıktan sonra lise eğitimini Ankara'da tamamladı. 1979 yılında Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başladı. Bu süreçte çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sendikalarda aktif rol aldı. Emekli olduğu 2008 yılına kadar bu görevine devam etti. 2009 yerel seçimlerinde Hacımuslu köyünde belde belediye başkanı seçildi. Bir dönem belediye başkanlığı görevini yürüten Tekin, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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