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İletişim cihazı nedir? İletişim cihazları neden patlıyor?

İletişim cihazı nedir? İletişim cihazları neden patlıyor?
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İsrail rahat durmuyor. Lübnan'da Hizbullah üyelerinin iletişim cihazlarının ikinci kez hedef alınması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Peki, İletişim cihazı nedir? İletişim cihazları neden patlıyor?

İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait iletişim cihazlarına bir kez daha siber saldırı düzenleyerek patlattı. Saldırının Beyrut'un güney banliyölerindeki el telsizlerine yönelik olduğu belirtildi. Olayda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 300 kişi yaralandı. Önceki gün düzenlenen siber saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 3000'e yakın kişi yaralanmıştı. İletişim cihazı nedir? İletişim cihazları neden patlıyor?

İLETİŞİM CİHAZI NEDİR, NEDEN PATLIYOR?

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarına yönelik düzenlediği siber saldırının yankıları sürerken, bir saldırı haberi daha geldi. Lübnan'ın güney banliyölerinde İsrail bir kez daha Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarını hedef aldı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. En az 300 kişi yaralandı.

Reuters'a konuşan bir kaynak, cihazların çağrı cihazı olup olmadığının net olmadığını belirtti. Hizbullah'a yakın bir kaynak ise Beyrut karargahındaki el telsizlerinin infilak ettiğini aktardı. Telsizlerin Hizbullah tarafından beş ay önce, çağrı cihazları ile aynı zamanda satın alındığı belirtildi.

ABD YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatılması olayıyla herhangi bir ilgilerinin bulunmadığını ve olayın sorumlusunun kim olduğuna ilişkin bir değerlendirme yapmayacaklarını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "ABD'nin bu işle bir ilgisinin olmadığını söyleyebilirim. ABD, bu olayla ilgili önceden bilgi sahibi de değildi. Şu anda olayla ilgili bilgi topluyoruz." ifadesini kullandı. Israrlı sorular karşısında saldırının sorumlusunun İsrail olup olmadığına ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Miller, "ABD Dışişleri Bakanı Blinken bölgedeyken böyle bir saldırı yapmak sizce de bölgede ABD'nin tansiyonu düşürme çabalarına zarar vermiyor mu?" şeklindeki bir soruya yanıt vermekten kaçındı.

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI PATLAMALARIN ARDINDAN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPTI

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, akşam saatlerinde "tüm alanlarda saldırı ve savunmada hazırlıklı olmayı" ele alan bir durum değerlendirmesi yaptı. Açıklamada, ayrıca iç cephe komutanlığının, halkın uyması için verilen güvenlik direktiflerinde herhangi bir değişiklik olmadığı kaydedildi.

MOSSAD İDDİASI

Sky News Arabia'nın çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberinde ise Lübnan'daki geniş çaplı çağrı cihazı saldırısının, İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD'ın Hizbullah'ın iletişim cihazlarını teslim almadan önce ele geçirmesi sayesinde mümkün olduğunu öne sürdü. Kaynağa göre MOSSAD, cihazların pillerine "PETN" adı verilen güçlü bir patlayıcı madde yerleştirdi ve bataryaların sıcaklığını uzaktan yükselterek patlattı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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