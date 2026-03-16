İlber Ortaylı'nın defnedileceği Fatih Camii haziresi dronla görüntülendi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın defnedileceği Fatih Camii haziresinde hazırlık çalışmaları sürüyor. Ortaylı'nın defnedileceği hazire dronla görüntülendi.

  • Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenazesi Fatih Camii haziresinde toprağa verilecek.
  • Fatih Camii haziresinde Fatih Sultan Mehmet'in türbesi ve Halil İnalcık gibi tarihçilerin kabirleri bulunuyor.
  • İlber Ortaylı'nın Halil İnalcık'ın yanına defnedilmesi bekleniyor.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye'nin önemli tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı için İstanbul'da düzenlenecek cenaze töreni öncesi hazırlıklar devam ediyor. Ortaylı için ilk tören Galatasaray Üniversitesi'nde yapıldı. Ortaylı, Fatih Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Fatih Camii haziresinde toprağa verilecek.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Defin işleminin gerçekleştirileceği Fatih Camii haziresinde hazırlık çalışmaları sürerken, güvenlik önlemleri nedeniyle basın mensupları ve vatandaşların alana girişine izin verilmiyor. Tarihi hazirede sürdürülen çalışmalar ve mezar alanındaki düzenlemeler havadan görüntülendi.

FATİH SULTAN MEHMET'E TÜRBESİ DE AYNI YERDE

Fatih Camii haziresi, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin önemli isimlerinin kabirlerinin bulunduğu tarihi bir alan olarak biliniyor. Hazirede Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin yanı sıra birçok devlet adamı ve tarihçinin kabri yer alıyor. Ortaylı'nın da burada, hocası olan ünlü tarihçi Halil İnalcık'ın yanına defnedilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
