Ağrı İl Sağlık Müdürü Acu'dan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İnceleme

Dr. Mehmet Acu'ya incelemeleri sırasında Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, başhekim yardımcıları ve hastane yönetimi eşlik etti.

Hastanenin farklı bölümlerini gezen heyet, yürütülen çalışmaların son durumunu yerinde bilgi alarak değerlendirmede bulundu. Hastanede incelemelerde hastanenin fiziki imkânları, mevcut birimlerin durumu ve devam eden düzenlemeler ele alındı. Sağlık hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetlere kentte daha kolay ulaşabilmesi amacıyla kurulması planlanan özellikli birimler için de yer tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Yeni birimlerin oluşturulabileceği alanlar hastane yönetimiyle birlikte değerlendirilirken, fiziki şartlar ve hizmet süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen incelemelere ilişkin yapılan açıklamada bulunarak; İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, başhekim yardımcıları ve hastane yönetimiyle birlikte hastanede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan incelemeler kapsamında hastanemizin mevcut durumu ve devam eden çalışmalar değerlendirilirken, vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik planlamalar üzerinde duruldu.

Hastanemizde kurulması planlanan özellikli birimler için uygun alanların belirlenmesine yönelik yer tespit çalışmaları da gerçekleştirildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu