İl il iftar vakitleri 11 Mart 2025: İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta? Akşam ezanına ne kadar, kaç saat kaldı?

Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, 11 Mart iftar vakitlerini araştırıyor. Peki, bugün iftar saati kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin iftar saatleri merak ediliyor. Akşam ezanına kaç saat kaldı? 11 Mart 2025 Salı günü iftar saatleri açıklandı. Türkiye'nin büyük şehirlerinde iftar vakti ve güncel imsakiye bilgileri haberimizde!

İSTANBUL İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Bugün 11 Mart 2025, İstanbul iftar vakti saati 19:13 vaktinde okunacak.

İSTANBUL TERAVİH SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İstanbul teravih namazı saati, 20:32 yatsı vakti ile başlayacaktır.

İL İL İFTAR VAKİTLERİ

11 Mart 2025 tarihinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar vakitleri şu şekildedir:

İstanbul: 19:13

Ankara: 18:58

İzmir: 19:21

ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara'da bugün iftar saat 18.58'de yapılacak.

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

2025 yılı İzmir iftar vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

İzmir'de bugün oruç saat 19.21'de açılacak.