31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde AK Parti il ve ilçelerin belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra aday olan isimlerin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Birçok kişi adayların hayatını ve kariyerini merak ediyor. O adaylardan biri de İhsan Talay oldu. İhsan Talay kimdir? AK Parti Kırklareli Belediye Başkan adayı İhsan Talay kaç yaşında, nereli?

İHSAN TALAY KİMDİR?