İhsan Talay kimdir? AK Parti Kırklareli Belediye Başkan adayı İhsan Talay kaç yaşında, nereli?
İhsan Talay kimdir? AK Parti Kırklareli Belediye Başkan adayı İhsan Talay kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Kırklareli Belediye Başkan adayı İhsan Talay hakkında merak edilenler gündemde. İhsan Talay'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi konular vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde AK Parti il ve ilçelerin belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra aday olan isimlerin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Birçok kişi adayların hayatını ve kariyerini merak ediyor. O adaylardan biri de İhsan Talay oldu. İhsan Talay kimdir? AK Parti Kırklareli Belediye Başkan adayı İhsan Talay kaç yaşında, nereli?
İHSAN TALAY KİMDİR?
- 1985 yılında Pınarhisar'da doğdu. İlköğrenimini Pınarhisar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda, ortaöğrenimini ve lise öğrenimini ise Lüleburgaz Anadolu Lisesi'ndetamamladı.
- Erciyes Üniversitesi'nin İnşaat Teknolojisi Bölümü'nden mezun olduktan sonra eğitimine, Kırıkkale Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde devam ederek Beykent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.
- 2010-2012 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol - Asfalt Şube Müdürlüğü'nde görev yaptı.
- 2012 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki kamu görevinden kendi isteği ile ayrılarak, kendini mesleki anlamda daha da geliştirmek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli inşaat projelerinde yönetici pozisyonunda çalıştı.
- Sonrasında; kamusal alanda ve özel sektörde edindiği tecrübelerin ışığında "Talay Mühendislik" firmasını kurdu.
- İş hayatında, uzun yıllar Pınarhisar Belediyesi'nde görev yapmış olan anne ve babasından edindiği bilgi birikimi de kendisine yol gösterici oldu.
- İyi derecede İngilizce bilen Sn. İhsan Talay, iş ve kültürel amaçlı olarak, dünyanın farklı kıtalarında bulunan pek çok ülkeye seyahat etti ve böylece 43 dünya ülkesini görerek kültür, yaşam, şehirleşme, ekonomi ve insan ilişkileri açısından inceleme fırsatını yakaladı.
- Ankara ve İstanbul' da sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunan Sn. Talay, Sivil Toplum Kuruluşları'nda görev aldı.
- Siyasete 2003 yılında başlayan Sn. Talay, Pınarhisar'da faaliyet göstermekte olan Dikilitaş Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcılığı ve Pınarhisar Spor Kulübü Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
- Pınarhisar'ın değişimi, dönüşümü ve gelişimi için 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılarak Belediye Başkanlığı görevine seçilmiştir.