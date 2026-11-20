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Iğdır’da bir vatandaşın cep telefonunu ve içerisinde kimlik ile banka kartlarının bulunduğu telefon kılıfını yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde meydana gelen yankesicilik olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

18 Kasım 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Karadeniz Sokak üzerinde yürüyen D.N. isimli vatandaş, arka cebinde bulunan siyah renkli cep telefonunun, kılıf içerisinde bulunan kimlik kartı ve banka kartlarıyla birlikte bilgisi ve rızası dışında çalındığını belirterek şikâyetçi oldu.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, çevredeki iş yeri ve ikametlere ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan detaylı incelemeler, saha araştırmaları ve istihbari çalışmalar sonucunda olayın şüphelisinin M.Ö. (1996/Iğdır) olduğu tespit edildi.

Hakkında 10 adet kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu