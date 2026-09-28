Iğdır'da nitelikli hırsızlıktan aranan şahıs, 11 yıl 3 gün hapis cezasıyla tutuklandı

Iğdır'da nitelikli hırsızlıktan aranan şahıs, 11 yıl 3 gün hapis cezasıyla tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da nitelikli hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, JASAT ekiplerince yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, Iğdır'da “Nitelikli Hırsızlık” suçundan aranan M.D.'nin, hakkında toplam 11 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
JASAT ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonucunda yakalanan M.D., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ile kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.
Haber: Halit Öztürk