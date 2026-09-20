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Iğdır'da kavşakta iki ticari araç kafa kafaya çarpıştı, 1 sürücü yaralandı

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Iğdır'da kavşakta iki ticari araç kafa kafaya çarpıştı, 1 sürücü yaralandı
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Iğdır'da Hastane Yolu kavşağında iki ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Iğdır'da Hastane Yolu üzerindeki kavşakta iki ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hastane Yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Farklı yönlerden gelen iki ticari araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taksi plakalı aracın sürücüsü Yusuf Badruk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Yusuf Badruk, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu
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