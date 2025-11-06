İfadeye çağırılan gazeteciler serbest bırakıldı mı? Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak, Yavuz Oğhan'ın ifadeleri alındı mı?

İfadeye çağrılan gazetecilerin durumu merak konusu oldu. Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak ve CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan'ın ifadeleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde alındı mı, serbest bırakıldılar mı soruları sosyal medyada ve basında yoğun şekilde araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HANGİ GAZETECİLER İFADEYE ÇAĞIRILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen "yolsuzluk" soruşturması çerçevesinde bazı gazetecilerin ifadelerinin alınması için emniyete talimat verdi. Bu kapsamda ifadeye çağrılan isimler arasında Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak ve CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan bulunuyor.

Söz konusu gazeteciler, Türkiye'de siyasi ve toplumsal gelişmeleri yakından takip eden, medya ve haber alanında uzun yıllardır aktif olarak görev yapan isimler arasında yer alıyor. İfade çağrısı, hem basın mensuplarının sorumlulukları hem de yürütülen soruşturmanın gereklilikleri doğrultusunda yapılmış bulunuyor.

GAZETECİLER NEDEN İFADEYE ÇAĞIRILDI?

İfade çağrısının gerekçesi, soruşturma kapsamında "yalan bilgiyi alenen yayma" ve "suç örgütüne yardım etme" suçlamalarına dayanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmanın detaylı ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bu gazetecilerin savunmalarını almak için gerekli talimatı verdi.

İfade işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek olup, savcılık süreci boyunca söz konusu iddiaların araştırılması ve olayların netleşmesi hedefleniyor. Bu süreç, soruşturmanın kapsamını ve yönünü belirlemede kritik bir rol oynuyor.

İFADEYE ÇAĞIRILAN GAZETECİLER KİMLER?

Soner Yalçın: OdaTV'nin kurucusu ve yazarı; siyaset, derin devlet ve medya ilişkileri üzerine çalışmalarıyla tanınıyor.

Şaban Sevinç: Gazeteci ve televizyon yorumcusu; CHP'ye yakın kanallarda siyasi analizleriyle öne çıkıyor.

Aslı Aydıntaşbaş: Gazeteci, yazar ve dış politika analisti; Milliyet ve Cumhuriyet'te uzun yıllar çalıştı, uluslararası basında Türkiye üzerine analizler yaptı.

Ruşen Çakır: Gazeteci ve Medyascope'un kurucusu; siyaset, İslamcılık ve medya alanlarında uzman, bağımsız dijital yayıncılığın öncülerinden.

Batuhan Çolak: Aykırı Genel Yayın Yönetmeni; medya ve güncel haber konularında çalışmalar yürütüyor.

Yavuz Oğhan: 30 yıllık gazetecilik tecrübesi sonrasında Ekim 2024'te CHP İletişim Koordinatörü olarak göreve başladı.

Bu isimler, süreç boyunca hem kendi açıklamaları hem de avukatları aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirdi. Örneğin Ruşen Çakır, henüz ifadeye çağrılmadığını belirtirken, Yavuz Oğhan'ın avukatı, müvekkilinin evinden alınmasının "fiili gözaltı" niteliğinde olduğunu açıkladı. Gazetecilere yönelik bu uygulamalar, CHP ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) tarafından da eleştirildi ve tepkiyle karşılandı.