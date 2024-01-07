İdris Nebi Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında? İdris Nebi Hatipoğlu nerenin milletvekili?

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Belediye başkan adaylarının isimleri açıklanırken hayatları da merak konusu oldu. 28. dönem TBMM AK Parti milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, İdris Nebi Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında? İdris Nebi Hatipoğlu ne mezunu? İdris Nebi Hatipoğlu nerenin milletvekili? Detaylar haberimizde...

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU KAÇ YAŞINDA?

İdris Nebi Hatipoğlu, 1974'te Eskişehirde doğdu. 1951'de Bulgaristan'dan Eskişehir'e yerleşen Hatipoğlu ailesine mensuptur.

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU NERENİN MİLLETVEKİLİ?

28. dönem TBMM AK Parti Eskişehir milletvekilidir.

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU KİMDİR?

İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yükseköğrenim gördü; 2005 yılında mezun oldu. Cam ve plastik yapı elemanları alanında faaliyet gösteren aile şirketinde 1995 yılından itibaren yöneticilik yaptı. Yöneticiliğini yaptığı Europen adlı firma 2022'de halka arz edildi; Eskişehir'de halka arz edilen ilk firma oldu. 2021'de Eskişehir'de yayımlanan Milli İrade gazetesini satın alarak medya sektöründe faaliyet göstermeye başladı.2006-2007 sezonunda Eskişehirspor Kulübü'nün başkanlığını üstlendi. Başkanlık yaptığı dönemde Eskişehir milletvekili Kemal Unakıtan aracılığıyla Eskişehirspor'a kaynak yaratıldı ve takım Süper Lig'e yükseldi.