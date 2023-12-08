8 Aralık tarihinde İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerinin yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. İDO seferleri iptal mi araştırılmaktadır. Peki, İDO seferleri iptal mi? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor? İşte detaylar...

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor?

İDO seferleri iptal mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Şiddetli rüzgar ve yağış gece saatleri itibariyle yurt genelinde etkisini gösterdi. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İDO seferleri iptal edilecek mi merak konusu oldu. Peki, İDO seferleri iptal mi? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor? Detaylar haberimizde...

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Meteorolojinin bugün 14 şehire sarı ve turuncu kod vermesi sonrası vatandaşlar hangi vapur seferlerinin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İptal olan tüm seferlere İDO'nun resmi sitesinden erişebilirsiniz. İşte İDO iptal olan seferler:

BUGÜN (8 ARALIK) İDO VAPUR SEFERLERİ İPTAL OLDU MU, HANGİ HATLAR ÇALIŞIYOR?

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 08.12.2023 12:00

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 08.12.2023 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 12:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 09.12.2023 12:00

Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 09.12.2023 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 12:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 09.12.2023 18:00

Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 09.12.2023 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 18:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.12.2023 18:15

Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 09.12.2023 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 18:15 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 10.12.2023 18:00

Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 10.12.2023 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 18:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.