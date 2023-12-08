Üye Girişi
Haberler

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor?

Son Güncelleme:
Abone Ol

8 Aralık tarihinde İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerinin yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. İDO seferleri iptal mi araştırılmaktadır. Peki, İDO seferleri iptal mi? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor? İşte detaylar...

İDO seferleri iptal mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Şiddetli rüzgar ve yağış gece saatleri itibariyle yurt genelinde etkisini gösterdi. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İDO seferleri iptal edilecek mi merak konusu oldu. Peki, İDO seferleri iptal mi? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor? Detaylar haberimizde...

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Meteorolojinin bugün 14 şehire sarı ve turuncu kod vermesi sonrası vatandaşlar hangi vapur seferlerinin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İptal olan tüm seferlere İDO'nun resmi sitesinden erişebilirsiniz. İşte İDO iptal olan seferler:

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor?

BUGÜN (8 ARALIK) İDO VAPUR SEFERLERİ İPTAL OLDU MU, HANGİ HATLAR ÇALIŞIYOR?

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 08.12.2023 12:00

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 08.12.2023 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 12:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 09.12.2023 12:00

Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 09.12.2023 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 12:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 09.12.2023 18:00

Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 09.12.2023 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 18:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.12.2023 18:15

Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 09.12.2023 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 18:15 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 10.12.2023 18:00

Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 10.12.2023 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 18:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor?

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor?

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haberler.com - Gündem

Ulaşım Gündem Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DOLAR NE KADAR? 1 Dolar ne kadar, Dolar kaç TL? Canlı Döviz Kuru! YARGITAY KARAR ARAMA EKRANI | Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim? Benzine indirim ne zaman gelecek? 8 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI! Akaryakıta indirim ne zaman? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 42. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 8 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor? Hudutsuz Sevda YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ! CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları! Bu hafta sonu yağmur var mı? 8-9-10 Aralık yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu! Cübbeli Ahmet Hocanın mesleği nedir, ne iş yapar? Mahmut Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? Benzine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? Mesut Yar hangi partiden aday? Mesut Yar Belediye Başkanı Aday Adayı mı oldu, hangi partiden aday oldu? Tevfik Göksu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli? Tevfik Göksu biyografisi! VİZESİZ YUNAN ADALARI LİSTESİ | Hangi Yunan adaları vizesiz? Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? Yunan adalarına nasıl gidilir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title