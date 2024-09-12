İdil Bilgen kimdir? Miss Turkey birincisi İdil Bilgen kaç yaşında ve nereli?

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. 42. kez düzenlenen Miss Turkey yarışması, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Güzellikleri ve başarılarıyla öne çıkan 20 finalist, Türkiye'nin en güzel kızı unvanı için podyumda yer aldı. Yarışma, hem sahnede hem de dijital platformlarda geniş bir kitle tarafından takip edildi. İdil Bilgen kimdir? Detaylar haberimizdedir…

İDİL BİLGEN KİMDİR?

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, 2 numarayla yarışmaya katılarak büyük bir başarıya imza attı. 1.80 boyunda ve 24 yaşında olan İdil Bilgen, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Hem akademik başarıları hem de zarafetiyle jüriyi etkileyen Bilgen, Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil edecek.