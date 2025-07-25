Etkinliğin ilk dört günü (22-25 Temmuz) sadece resmi delegasyonlar, sektör profesyonelleri ve akredite davetliler için ayrılmış durumda. Ancak son iki gün için farklı bir planlama söz konusu. IDEF 2025 halka açık mı, ücretli mi?

IDEF 2025 FUARI HALKA AÇIK MI?

Savunma sanayisinin en yeni teknolojik ürünlerini yakından görmek isteyen vatandaşların merak ettiği konulardan biri, IDEF Fuarı'nın halka açık olup olmadığı. 22 Temmuz'da başlayan ve 27 Temmuz'a kadar sürecek olan IDEF 2025 Fuarı'nın ilk günü tüm ziyaretçilere kapalı şekilde gerçekleşiyor. Takip eden üç gün ise yalnızca profesyonel ziyaretçilere özel olarak düzenleniyor.

IDEF 2025 FUARI NE ZAMAN DÜZENLENİYOR?

IDEF 2025 Savunma Sanayii Fuarı, 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Etkinliğin ilk dört günü (22-25 Temmuz) sadece resmi delegasyonlar, sektör profesyonelleri ve akredite davetliler için ayrılmış durumda. Ancak son iki gün için farklı bir planlama söz konusu.

HALKA AÇIK GÜNLER HANGİLERİ?

IDEF 2025'in 26-27 Temmuz 2025 tarihlerinde, yani fuarın beşinci ve altıncı günlerinde, bireysel ziyaretçilere de açılması planlanıyor. Bu günlerde fuarı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, belirlenen koşulları yerine getirerek alana giriş sağlayabilecek.

IDEF 2025 GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Profesyonel ziyaretçilerin (sektör çalışanları, davetli heyetler, kamu görevlileri) fuara girişleri ücretsiz olacak. Ancak bu kişilerden önceden çevrimiçi kayıt yaptırmaları bekleniyor. Halka açık günlerde ise bireysel katılımcıların belirli bir giriş ücreti ödemesi ve kontenjan dahilinde kabul edilmesi öngörülüyor.

IDEF 2025 ZİYARET SAATLERİ NEDİR?

Fuar, her gün belirli saatler arasında açık olacak. Ziyaret saatleri şu şekilde:

• 1. Gün - 22 Temmuz 2025, Salı: 10.00 – 17.00 (Ziyaretçilere kapalı)

• 2. Gün - 23 Temmuz 2025, Çarşamba: 10.00 – 17.00 (Sadece Profesyonel Ziyaretçi)

• 3. Gün - 24 Temmuz 2025, Perşembe: 10.00 – 17.00 (Sadece Profesyonel Ziyaretçi)

• 4. Gün - 25 Temmuz 2025, Cuma: 10.00 – 17.00 (Sadece Profesyonel Ziyaretçi)

• 5. Gün - 26 Temmuz 2025, Cumartesi: 10.00 – 17.00 (Tüm Ziyaretçilere Açık)

• 6. Gün - 27 Temmuz 2025, Pazar: 10.00 – 15.00 (Tüm Ziyaretçilere Açık)