Sektörde birçok ünlü oyuncu, yönetmen ve marka ile iş birliği yapan ID İletişim ile ilgili detaylar merak ediliyor. ID iletişimin sahibi kim? sorusunun cevabı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Pek çok dizi, film ve markanın tanıtımında aktif rol alan ID İletişim, ünlülerin halkla ilişkiler yönetiminden reklam kampanyalarına kadar geniş bir hizmet sunuyor. Son günlerde, sosyal medyada paylaşılan iddiaların ardından ID iletişimin sahibi kim sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, ID iletişim sahibi kim? ID iletişim ile çalışan oyuncular kimler? Detaylar haberimizde...

ID İLETİŞİM SAHİBİ KİM?

2002 yılında Ayşe Barım tarafından kurulmuştur.

AYŞE BARIM KİMDİR?

Ortaokul ve lise dönemini English Highschool for Girls'te tamamlayan Ayşe Barım daha sonra Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur.

Ayşe Barım, menajerlikteki başarısıyla Türkiye'de sektörün öncülerinden biri olarak gösterilmektedir. Onun yönetiminde Serenay Sarıkaya, özellikle son yıllarda birçok prestijli ödül kazanmış, Netflix gibi uluslararası platformlarda projelerde yer almış ve birçok ünlü markanın yüzü olmuştur.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

ID İletişim, sosyal medyayı karıştıran iddiaların ardından bir paylaşım yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti vermekte olan, Türkiye'deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir.

Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir. Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz. Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla, ID İletişim"

Serenay Sarıkaya da ID İletişim'in bu paylaşımını sosyal medya hesabından alıntıladı.