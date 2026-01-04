İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'e yönelik 2011'de düzenlenen silahlı saldırının faili Abdullah Uçmak, geçtiğimiz günlerde bir yakınının cenazesine katıldı. Cezaevinden izinli olarak cenazeye gelen Uçmak için geniş güvenlik önlemleri alındı.

CENAZEYE CEZAEVİNDEN İZİNLİ KATILDI

Abdullah Uçmak'ın, bir yakınının cenazesi nedeniyle cezaevinden izin aldığı öğrenildi. Uçmak, izin kapsamında cenazeye katıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Uçmak'ın cenazeye katılımı sırasında güvenlik güçlerinin bölgede geniş önlem aldı. Cenaze töreni boyunca olası bir olumsuzluğa karşı çevrede güvenlik tedbirlerinin artırıldı. Pointer'ın servis ettiği görüntülerde cenazede etrafı jandarmalarla çevrili ve elleri kelepçeli olan Uçmak'a birçok kişinin sarıldığı anlar yer aldı.

"KİMSE ADAM YARALAMADAN 16 SENE CEZA YATMADI"

Geçtiğimiz ay Abdullah Uçmak'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kimse bu ülkede yaralamadan 16 sene ceza yatmadı tahliyemizi istiyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.