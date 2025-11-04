İbrahim Tatlıses çocukları kim, İbrahim Tatlıses kimden kaç çocuğu var, isimleri ne?

Onlarca unutulmaz şarkıya imza atan Tatlıses'in özel hayatı, özellikle evlilikleri ve çocukları da yıllar boyunca magazin dünyasında sıkça konuşulmuştur. Usta sanatçının farklı evliliklerinden ve ilişkilerinden dünyaya gelen birçok çocuğu vardır. Peki İbrahim Tatlıses'in kaç çocuğu var, çocuklarının isimleri kimler, anneleri kimler? İşte detaylı ve özgün yanıtıyla İbrahim Tatlıses'in aile hikayesi…

İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

1952 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelen İbrahim Tatlıses, müzik kariyerine genç yaşlarda başladı. İnşaatlarda çalışırken söylediği türkülerin keşfedilmesiyle 1970'lerin sonunda müzik dünyasına adım attı. "Ayağında Kundura", "Mavi Mavi", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Kulunu Çok Sevdim" gibi sayısız eseriyle Türk halk müziği ve arabesk müziğin efsane isimlerinden biri haline geldi.

Sanat kariyerinde büyük başarılar elde eden Tatlıses'in özel hayatı da kariyeri kadar hareketliydi. Defalarca evlendi, uzun süreli ilişkiler yaşadı ve bu birlikteliklerinden birçok çocuğu dünyaya geldi.

İBRAHİM TATLISES'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

İbrahim Tatlıses'in toplam yedi çocuğu bulunmaktadır. Çocukları farklı evliliklerinden ve ilişkilerinden dünyaya gelmiştir. Her biri farklı annelerden olan bu çocuklar, zaman zaman kamuoyunda da gündeme gelmiştir.

İşte İbrahim Tatlıses'in çocukları ve anneleri…

1. HÜSEYİN TATLI – İLK EVLİLİĞİNDEN

İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Durak'tır. Bu evlilik, İbrahim Tatlıses'in müzik kariyerinin henüz başlarında olduğu yıllarda gerçekleşmiştir. Bu evlilikten Hüseyin Tatlı adında bir oğlu dünyaya gelmiştir. Hüseyin Tatlı, babası gibi müzikle ilgilenmiş, zaman zaman sahneye çıkmıştır. Ancak medyada fazla yer almayı tercih etmeyen mütevazı bir yaşam sürmektedir.

2. DERYA TATLI

İbrahim Tatlıses ile Adalet Durak'ın bir diğer çocuğu Derya Tatlı'dır. Tatlıses'in en büyük kızıdır. Derya Tatlı da kardeşi gibi göz önünde yaşamayı tercih etmemiştir. Babasının sanat dünyasındaki ününe rağmen kendi özel hayatını kameralardan uzak tutmuştur.

3. GÜLŞEN TATLI

İbrahim Tatlıses'in Adalet Durak ile olan evliliğinden dünyaya gelen bir diğer kızı Gülşen Tatlı'dır. Böylece Tatlıses'in ilk evliliğinden üç çocuğu olmuştur: Hüseyin, Derya ve Gülşen. Bu çocuklar, genellikle Urfa ve İstanbul arasında yaşamlarını sürdürmüş, sanat camiasından uzak kalmışlardır.

4. MELEK ZÜBEYDE TATLI

İbrahim Tatlıses, sanat dünyasında tanıştığı ünlü oyuncu Perihan Savaş ile 1980 yılında evlenmiştir. Bu evlilikten Melek Zübeyde Tatlı adında bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

Melek Zübeyde Tatlı, medyadan uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmiştir. Annesi Perihan Savaş'ın açıklamalarına göre, Melek Zübeyde hem eğitimine hem de ailesine önem veren sakin bir yaşam tarzını benimsemiştir.

5. DİLAN ÇITAK TATLISES

İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak ile olan ilişkisinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak Tatlıses, babasına en çok benzeyen çocuklarından biri olarak gösterilmektedir. Dilan Çıtak, babası gibi müzikle ilgilenmiş, güçlü sesiyle dikkat çekmiştir.

Uzun yıllar boyunca İbrahim Tatlıses'in kızı olduğu iddiaları konuşulmuş, ancak bu durum resmi olarak daha sonra doğrulanmıştır. Baba-kız, yıllar sonra barışmış ve sık sık birlikte görüntülenmeye başlamıştır. Dilan Çıtak Tatlıses, şarkıcı ve söz yazarı olarak müzik kariyerine başarılı şekilde devam etmektedir.

6. İDO TATLISES

İbrahim Tatlıses'in en bilinen çocuklarından biri İdo Tatlıses'tir. Gerçek adı İbrahim Tatlı olan İdo, ünlü sanatçının Derya Tuna ile olan uzun süreli ilişkisinden dünyaya gelmiştir.

İdo Tatlıses de babası gibi müzikle ilgilenmektedir. Pop ve R&B tarzında şarkılar söyleyen İdo, aynı zamanda DJ'lik yapmıştır. Müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya ve televizyon dünyasında da sıkça gündeme gelmektedir. 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlenen İdo Tatlıses, 2024 yılında baba olmuştur.

7. ELİF ADA TATLISES

İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu ise Elif Ada Tatlıses'tir. Bu kız çocuğu, Tatlıses'in Ayşegül Yıldırım ile olan evliliğinden dünyaya gelmiştir. 2013 yılında doğan Elif Ada, babasının gözbebeği olarak bilinmektedir.

Tatlıses, zaman zaman sosyal medya hesabından küçük kızıyla fotoğraflar paylaşmakta ve ona duyduğu sevgiyi dile getirmektedir.

İBRAHİM TATLISES'İN AİLE HAYATI VE ÇOCUKLARIYLA İLİŞKİSİ

İbrahim Tatlıses, her ne kadar özel hayatında zaman zaman iniş çıkışlar yaşasa da çocuklarına olan sevgisini her fırsatta dile getirmiştir. Farklı annelerden olan çocuklarıyla yıllar içinde çeşitli dönemlerde kopukluklar yaşasa da, son yıllarda büyük oranda barış sağlanmıştır.

Sanatçı, sosyal medyada sık sık "aile birliği" vurgusu yaparak çocuklarına olan bağlılığını göstermektedir.

İbrahim Tatlıses, Türkiye'nin müzik tarihine damga vuran bir sanatçı olmanın yanında, geniş bir aileye sahip bir babadır. Toplam yedi çocuğu olan Tatlıses'in her bir evliliği ve ilişkisi ayrı bir dönem olarak anılmaktadır.

Oğlu İdo ve kızı Dilan Çıtak, babalarının izinden giderek müzik kariyerlerinde başarı elde etmeye devam ederken; diğer çocukları daha sakin, gözlerden uzak bir yaşam sürmektedir.