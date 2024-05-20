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İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşındaydı? İbrahim Reisi ne zaman Cumhurbaşkanı oldu?

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir, öldü mü ve İbrahim Reisi helikopter kazası mı geçirdi gündeme geliyor. İbrahim Reisi ne zaman cumhurbaşkanı olduğu merak ediliyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yaşıyor mu? Peki, İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşındaydı? İbrahim Reisi ne zaman Cumhurbaşkanı oldu?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin kim olduğu ve ne zaman cumhurbaşkanı olduğu gündemde. İbrahim Reisi helikopter kazası geçirdi mi merak ediliyor. İbrahim Reisi'nin kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve ne zaman cumhurbaşkanı olduğu halk tarafından sorgulanıyor.

İBRAHİM REİSİ KİMDİR?

Seyyid İbrahim Reisülsedati, 14 Aralık 1960 yılında doğdu. bilinen adıyla İbrahim Reisi, İranlı muhafazakâr bir politikacı, hukukçu ve İran'ın günümüzdeki cumhurbaşkanıdır.

Hüseyin Ali Muntazeri, Reisi'yi 1988'de İranlı siyasi mahkumların infazına karışan dört kişiden biri olarak adlandırdı. İranlı siyasi mahkumların 1988'deki infazları, 19 Temmuz 1988'de başlayan ve yaklaşık beş ay süren İran genelinde siyasi mahkumların devlet destekli bir dizi infazıydı. Uluslararası Af Örgütü'ne göre, "binlerce siyasi muhalif, ülke çapında İran'ın gözaltı merkezlerinde sistematik olarak zorla kaybedilmeye maruz kaldı. Bu süre zarfında öldürülenlerin çoğu işkenceye ve diğer zulümlere maruz kaldı. Sermaye piyasası aktivistleri İran cumhurbaşkanını protesto etti. İbrahim Reisi'nin göreve başlamasından 6 ay sonra, sermaye piyasasının durumu hala hayal kırıklığı yaratıyordu. Tahran Borsası'nın toplam endeksi bugünkü işlemlerde 30 bin adetten fazla düşerek 1 milyon 275 bin adet seviyesine ulaştı.

Bu durumda, pazar paylarının çoğu negatife dönerken, hissedarlar sanal alanda "First_Priority_Borsa" etiketini trend haline getirdiler. Bu hashtag, cumhurbaşkanı ve ekonomi ekibinin başkentin durumuyla ilgili pasif davranışını protesto etmek için oluşturuldu ve Ebrahim Raisi'nin seçimlerden önce borsanın hükümetinin birinci önceliği olacağı sözünü ifade ediyor.

İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşındaydı? İbrahim Reisi ne zaman Cumhurbaşkanı oldu?İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi

İRAN CUMHURBAŞKANI İBRAHİM REİSİ ÖLDÜ MÜ?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da içinde olduğu helikopter dün akşam saatlerinde Doğu Azerbaycan'da düştü. Saatler süren arama kurtarma çalışmalarının ardından, Türkiye'den hareket eden Akıncı İHA enkazın yerini tespit etti. İranlı ekipler enkaza ulaşırken, Cumhurbaşkanı Reisi ve Bakan Abdullahiyan'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi.

İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşındaydı? İbrahim Reisi ne zaman Cumhurbaşkanı oldu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

İbrahim Reisi Helikopter İran Gündem Politika Dünya Haberler

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

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Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Instagram hesabından "Benim için dua edin" paylaşımı

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