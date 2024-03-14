İbrahim Gül kimdir? MHP Hatay Belen Belediye Başkan Adayı İbrahim Gül kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Hatay Belen Belediye Başkan Adayı İbrahim Gül kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İbrahim Gül kimdir? MHP Hatay Belen Belediye Başkan Adayı İbrahim Gül nereli? Detaylar haberimizdedir…

İBRAHİM GÜL KİMDİR?

İbrahim Gül, 1973 yılında Hatay'da doğdu. Mustafa Kemal Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölüme'nden mezun oldu. İskenderun'da yerel gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yaptı. 2002 yılında İskenderun Ülkü Ocakları başkanlığı ve 2009 yerel seçimler sonrasında MHP İskenderun İlçe Başkanlığı görevini yaptı. 2000 yılından bu yana MHP Üst Kurul Delegesidir. 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem Milletvekili Adayı oldu. İbrahim Gül, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Hatay İli, Belen İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

İbrahim Gül, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Hatay Belen Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.