İbrahim Dönmez kimdir? Memleket Partisi İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı İbrahim Dönmez kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan adayı ise İbrahim Dönmez. İbrahim Dönmez kimdir? İbrahim Dönmez nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

İBRAHİM DÖNMEZ KİMDİR?

İbrahim Dönmez 1973 İstanbul'da doğmuştur. Aslen Kastamonuludur. Mali Müşavirlik hizmet sektöründe çalışmaktadır. Büyükçekmece de Mali Danışmanlık üzerine işyeri bulunmaktadır. İşletme Lisans, Hukuk Ön Lisans ve Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Eğitimlerini tamamlamıştır. İstanbul Ünüversitesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğrencilik hayatı devam etmektedir.