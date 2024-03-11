İbrahim Çakır kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı İbrahim Çakır kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı İbrahim Çakır kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İbrahim Çakır kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı İbrahim Çakır nereli? Detaylar haberimizdedir…

İBRAHİM ÇAKIR KİMDİR?

İbrahim Çakır, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi Ankara Güdül Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.