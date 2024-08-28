İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? Yurt başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilen yurt başvuru sonuçları merakla bekleniyor. İBB yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılacağı ve sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bilgiler haberimizde yer alıyor.
İbb Yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Öğrenciler, İBB yurt başvuru sonuçlarını nasıl ve nereden sorgulayacağını araştırılıyor. Peki, İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? Yurt başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...
İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB yurt başvuru sonuçları, 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü (bugün) açıklanacak.
İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
İBB'nin resmi web sitesinde ( www.ibb.istanbul ) "Yurtlar" veya "Eğitim ve Öğrenci" bölümlerinde başvuru sonuçları hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Web sitesindeki "Duyurular" veya "Haberler" kısmında sonuçlarla ilgili açıklamalar yapılabilir.
İBB YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI
İBB YURT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
- TC kimlik fotokopisi,
- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekildi),
- Öğrenci Belgesi,
- YKS Dağıtım Çerçevesi,
- Transkript,
- Tarihçeli yerleşim yeri (ikametgah) belgesi (Anne veya Baba adına kopyaladığınız),
- Anne veya Baba adına vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (E-Devlet üzerinden barkodlu, anne, baba gösteren)ı,
- Adli sicil/arşiv kaydı,
- Kişisel sağlık beyan formülü (E-Devlet),
- Devlet himayesinde yaşadıklarını ilgili kurum belgesini gösterir (Beyan varsa),
- Mahkeme Uzaklaştırma Kararı ( Beyan Varsa),
- Lise ve dengi öğrenimini Darüşşafaka Lisesinde tamamladığını gösterir ilgili kurum belgesini gösterir (Beyan varsa),
- Lise ve eğitimlerini tamamladıklarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde tamamladığını gösterir belge (Beyan varsa),
- Milli Sporcu Belgesi (Beyan varsa),
- Engelli raporu (Beyan varsa),
- Şehit Yakını veya gazi çocuğu olduğunu gösterir belge (Beyan varsa)