İBB İyi Parti Grup Başkan Vekili İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Halk TV konuğu İbrahim Özkan biyografisi!

HALK TV'de hafta içi her gün yayınlanan, tartışma programının bugünkü konuğu İbrahim Özkan oldu. Politika ve siyaset konularında açıklamalarda bulunan İbrahim Özkan seyirciler tarafından araştırılıyor. HALK TV canlı yayın konukları kimler? Sorusu gündeme geliyor. Bugün HALK TV Konuğu olan İbrahim Özkan kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. İbrahim Özkan hakkında "Halk TV konuğu İbrahim Özkan biyografisi nedir?" Sorusu gündeme geldi. İşte İbrahim Özkan'in biyografisi…

"İbrahim Özkan kimdir, kaç yaşında, nereli?" Araştırılan konular arasında yer alıyor. HALK TV'de yayınlanan tartışma programının bugünkü konuğu İbrahim Özkan oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan İbrahim Özkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Halk TV konuğu İbrahim Özkan biyografisi nedir?Merak konusu oldu. Detaylar haberimizdedir…

İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili 1975 Trabzon Köprübaşı doğumludur. 1987 yılında hafızlık icazetini aldı. Endüstri Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Yangın ve Afet Yönetimi alanında yurtiçi ve yurtdışında çalışmaları oldu. Türkiye Yangınla Mücadele Vakfı, Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği ile BNU Bizim Neslin Uşakları Derneği üyesidir.

HALK TV KONUĞU İBRAHİM ÖZKAN BİYOGRAFİSİ NEDİR?

2009 ve 2014 yıllarında yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı oldu. 2017 yılında İyi Parti Sancaktepe kurucu ilçe başkanı olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Sancaktepe ve İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyesi olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Trabzonspor kongre üyesi olan ÖZKAN profesyonel futbol oynamış, yelken sporu ve dalgıçlık yapmıştır. Evli ve iki kız çocuğu babası olup İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir.