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İBB burs başvurusu başladı mı? İBB burs başvurusu nasıl yapılır?

İBB burs başvurusu başladı mı? İBB burs başvurusu nasıl yapılır?
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İBB burs başvuruları başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından yapılan paylaşımda 25 Eylül -18 Ekim arasında başvuruların alınacağı açıklandı. Peki, İBB burs başvurusu başladı mı? İBB burs başvurusu nasıl yapılır?

İBB burs başvuruları başladı. Duyuruyla birlikte İBB burs başvuru takvimi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, İBB burs başvuruları 18 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek. İBB burs başvurusu başladı mı? İBB burs başvurusu nasıl yapılır?

İBB BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

İBB burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.

Eğitim yardımı başvurularınızı ve evrak işlemlerinizi web sayfamız gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB burs başvuru ekranı için tıklayın

İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Burs hakkı kazanan öğrencilere 5.000 TL + 5.000 TL + 5.000 TL olmak üzere toplamda 15 bin TL burs 3 taksit halinde verilecek.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin İstanbul'da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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