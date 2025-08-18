İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla öğrencilere burs olanağı sağlamaya devam ediyor. İBB tarafından sunulan bu burs, özellikle İstanbul'da öğrenim gören ya da ailesi İstanbul'da yaşayan, maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için önemli bir katkı niteliği taşıyor. Eğitim hayatını sürdüren gençler için bu destek, hem ekonomik bir rahatlama hem de motivasyon kaynağı oluşturuyor. İBB burs başvuruları ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. İBB burs başvuruları ne zaman? 2025 İBB burs ne kadar?

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2025?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik sağladığı eğitim yardımı için başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı, yeni eğitim-öğretim dönemi yaklaşırken merak konusu oldu. Binlerce öğrenci, "İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt ararken, belediyeden henüz resmi bir tarih paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıllarda başvurular genellikle Eylül ayının son haftaları ile Ekim ayı başında alınmıştı. Bu yıl da benzer bir takvimin izlenmesi bekleniyor. Başvurular başladığında, öğrenciler işlemlerini gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi ya da İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.

İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Öğrencinin İstanbul'da öğrenim görmesi veya ailesinin/anne-babasının vefat etmesi durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi gerekmektedir.

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmalı ve normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam ediyor olmalıdır.

Ayrıca, devlet üniversitesinde öğrenim görüyor olmalı veya vakıf/özel üniversitede %100 burslu olmalıdır.

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması gerekmektedir.

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyaç duymalıdır.

İBB BURSUNU KİMLER ALAMAZ?

Açık öğretim öğrencileri

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunan öğrenciler

Ön lisans ve lisans öğrencileri için 30 yaşından büyükler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 40 yaşından büyükler

Öğrenim görürken yüz kızartıcı bir eylemden disiplin cezası almış öğrenciler

Sabıka kaydı bulunan öğrenciler

İBB BURSUNA NASIL BAŞVURULUR?

Eğitim yardımı başvuruları ile ilgili işlemler, gencuniversiteli.ibb.istanbul internet sitesi veya İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Başvuru sürecinde, girilen bilgilerin doğruluğu büyük önem taşıyor; çünkü sistem, beyan edilen evraklardaki verileri esas alarak değerlendirme yapıyor. Anne ya da babanın vefat etmesi veya resmi olarak boşanmış olması durumunda ise öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireyine göre değerlendirme yapılıyor. Başvuru sırasında tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru girilmesi sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından kritik öneme sahiptir.