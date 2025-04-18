Hüsnü, çocukları için kendini feda ediyor! Hüsnü öldü mü? Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar son bölüm kesintisiz, full, HD izle!

Dizinin yayınlanan son sahnesinde Hüsnü'nün vurulması, karakterin diziden ayrılacağı iddialarını gündeme getirdi. Peki, Hüsnü Çoban diziden ayrılıyor mu, yoksa hayatta mı? Hüsnü'nün akıbeti, bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde belli olacak. Peki, Hüsnü öldü mü? Arka Sokaklar bu akşam var mı? İşte, Arka Sokaklar son bölüm kesintisiz, full, HD izle!

HÜSNÜ ÖLDÜ MÜ?

Hüsnü, çocukları için kendini feda ediyor. Ceyhun'un ölümünün ardından babası Serdar Bulut tarafından köşeye sıkıştırılan Hüsnü, Metin'i korumak için kendi canını feda etmek zorunda! Mesut, Hüsnü'yü durdurabilecek mi?Her hafta olduğu gibi saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dizide, Hüsnü Çoban'ın sağlık durumu netlik kazanacak.

Arka Sokaklar 709. bölüm

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI?

18 Nisan 2025 tarihli Kanal D yayın akışına göre, Arka Sokaklar bu akşam yeni bölümüyle ekranda olacak.

Arka Sokaklar 709. bölüm fragmanı için TIKLAYINIZ

Arka Sokaklar 709. bölüm