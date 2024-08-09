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Hüseyin Yayman kimdir, nereli? TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman kaç yaşında?

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TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman kimdir? Hüseyin Yayman nereli, kaç yaşında? Hüseyin Yayman evli mi, çocuğu var mı? Sosyal medya kullanıcıların araştırdığı bir isim haline gelen Hüseyin Yayman hayatı ve özgeçmişi merak ediliyor. Peki Hüseyin Yayman kim?

Hüseyin Yayman kimdir, nereli, kaç yaşında? TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman hangi görevlerde çalıştı? Hüseyin Yayman evli mi, çocuğu var mı? Sosyal medyaya gelen kısıtlamalarla birlikte gözler yapılan açıklamalara çevrildi. Bu konu ile ilgili açıklama yapan isimlerden olan Hüseyin Yayman ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

HÜSEYİN YAYMAN KİMDİR?

1969 yılında Hatay'da doğan Hüseyin Yayman, eğitim hayatına Hatay'da başladı. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Ardından Hacettepe Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans tezini "Türkiye'nin Yönetim Sorunları ve Yeni Yönetim Paradigması" üzerine hazırladı.

Doktora eğitimine Mektebi Mülkiye'de devam eden Yayman, "Türkiye'nin İdari Reform Tarihi" başlıklı doktora teziyle kamu yönetimi ve siyaset bilimi doktoru unvanını aldı. Bu önemli çalışması, alanında ilk ve tek eser olarak basılmış ve halen birçok üniversitede ders kitabı olarak okutulmaktadır.

Akademik kariyerinde Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Hüseyin Yayman, Türk siyasal hayatı, milliyetçilik ve Türkiye'nin toplumsal yapısı gibi alanlarda önemli akademik çalışmalara imza atmıştır. Bu çalışmalar, çeşitli bilimsel dergilerde yayımlanmıştır.

Hüseyin Yayman kimdir, nereli? TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman kaç yaşında?

Doktorasını tamamladıktan sonra bir süre ANAR araştırma şirketinde ve SETA Vakfında danışman/araştırmacı olarak çalışan Yayman, AK Parti'nin AR-GE Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantılarda seçim ve propaganda konusunda konuşmacı olarak yer aldı. Ayrıca, Türkiye'nin Demokrasi Tarihi ve 2023 Türkiye Hedefi konularında konferanslar verdi.

Siyasi kariyerine ek olarak, Hüseyin Yayman gazetecilikte de kendini gösterdi. Hürriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmasının ardından Vatan Gazetesi'ne geçti ve siyasal analiz yazıları yazdı. Çözüm süreci kapsamında başlatılan Akil İnsanlar Heyetinde de aktif rol aldı.

Siyasi kariyerinde, 25. Dönemde İstanbul ve 27. Dönemde Hatay Milletvekili seçilen Hüseyin Yayman, 64. ve 65. Hükûmetlerde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ayrıca, 27. Dönemde Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı olarak görev aldı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde ise AK Parti'den 28. Dönem Hatay Milletvekili olarak seçildi.

Betül Cirit
Betül Cirit
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