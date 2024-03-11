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Hüseyin Orhantekin kimdir? Cumhur İttifakı Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hüseyin Orhantekin kaç yaşında, nereli?

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Hüseyin Orhantekin kimdir? Cumhur İttifakı Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hüseyin Orhantekin kaç yaşında, nereli? 1980 doğumlu Hüseyin Orhantekin, Kumluca İmam Hatip Lisesi ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. 2004 yılına kadar Kumluca'nın çeşitli köylerinde imam-hatiplik yaptı, daha sonra öğretmen olarak atandı.

AK Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kumluca Belediye Başkan adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Hüseyin Orhantekin kimdir? Cumhur İttifakı Antalya-Kumluca Belediye Başkan adayı Hüseyin Orhantekin kaç yaşında, nereli?

HÜSEYİN ORHANTEKİN KİMDİR?

  • 1980 yılında Kumluca ilçesinden doğdu.
  • 1995 yılında Kumluca İmam Hatip Lisesi'nden, 2000 yılında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.
  • 2004 yılına kadar Kumluca'nın çeşitli köylerinde imam-hatiplik yaptı.
  • 2004 yılında öğretmen olarak atandı.
  • Gaziantep Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Alanında Yüksek Lisansını tamamladı.
  • 2012 yılından beri Kurucu Müdürü olduğu Kumluca Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulunda görev yapmaktadır.
  • Evli ve üç çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Hüseyin Orhantekin kimdir? Cumhur İttifakı Antalya-Kumluca Belediye Başkan adayı Hüseyin Orhantekin kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Gündem Eğitim Politika Haberler

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