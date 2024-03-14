Hüseyin Oprukçu kimdir? MHP Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Oprukçu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Oprukçu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Hüseyin Oprukçu kimdir? MHP Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Oprukçu nereli? Detaylar haberimizdedir…

HÜSEYİN OPRUKÇU KİMDİR?

Hüseyin Oprukçu, 1958 yılında Ereğli'de hayata gözlerini açtı. İlk ve ortaöğrenimini Ereğli ilçesinde tamamladı ve mezuniyetini İvriz Öğretmen Lisesi'nden aldı. Ankara'daki Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Kamu Yönetimi alanında lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Yönetimi dalında yüksek lisansını tamamladı. Kariyerine Gazi Üniversitesi'nde Sosyal Hizmetler personeli olarak başladı ve Kamu İşverenleri Sendikası'nda Uzman olarak devam etti. Etibank Genel Müdürlüğü'nde müfettiş yardımcısı, müfettiş, başmüfettiş ve Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 2009 yerel seçimlerinde Ereğli'de Belediye Başkanı olarak seçildi ve bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü. Belediyecilik alanındaki hizmet ve çalışmalarını Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı ve ASKİ Genel Müdürü olarak devam ettirdi. Tüm bu bilgi, deneyim ve birikimlerle Ereğli'ye daha fazla hizmet sunmak için 31 Mart 2019'da tekrar Ereğli Belediye Başkanı olarak seçildi.

Hüseyin Oprukçu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Konya Ereğli Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.