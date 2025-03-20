1963 doğumlu olan Kocabıyık, akademik eğitimi ve kariyeri boyunca birçok önemli pozisyonda yer almıştır. Birçok kişi, Hüseyin Kocabıyık'ın hayatını ve kariyerini merak ediyor. Hüseyin Kocabıyık kimdir, kaç yaşında? Hüseyin Kocabıyık nereli? sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, Hüseyin Kocabıyık kimdir? Hüseyin Kocabıyık kaç yaşında, nereli?

HÜSEYİN KOCABIYIK KİMDİR?

Hüseyin Kocabıyık, 16 Ocak 1963 tarihinde Konya'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. Ayrıca, Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır.

Meslekî kariyerine 1993-1994 yıllarında profesyonel yöneticilik yaparak başlayan Kocabıyık, 1995-1999 yılları arasında 53., 54. ve 55. hükümetlerde Başbakan Başdanışmanı olarak görev almıştır. Ayrıca, Türk Demokrasi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Analitik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı ve Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreterliği gibi önemli pozisyonlarda bulunmuştur. Medya alanında da aktif olan Kocabıyık, Sabah ve Yeni Asır gazetelerinde köşe yazarlığı yapmış ve 2014-2015 yıllarında Turkuvaz Medya Ege Temsilcisi olarak görev yapmıştır.

Siyasi kariyerinde, 2015 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) İzmir Milletvekili seçilen Kocabıyık, 25. ve 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmıştır. Bu süre zarfında, Milli Savunma Komisyonu Üyeliği ve Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyeliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur.

Özel hayatında, Hüseyin Kocabıyık, 2018-2022 yılları arasında Uşak Valisi olarak görev yapan Funda Kocabıyık ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.