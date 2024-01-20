Hüseyin Karayakaya kimdir, nereli? Hüseyin Karayakaya hayatı ve kariyeri! Hüseyin Karayakaya ne mezunu?

Ak Parti Kartal belediye başkan adayı Hüseyin Karayakaya'nın hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Hüseyin Karayakaya'nın kariyeri sorgulatılıyor. Vatandaşlar tarafından Karayakaya'nın eğitim hayatı araştırılıyor. Peki, Hüseyin Karayakaya kimdir, nereli? Hüseyin Karayakaya hayatı ve kariyeri! Hüseyin Karayakaya ne mezunu? Detaylar haberimizde...

HÜSEYİN KARAYAKAYA KİMDİR?

1961 doğumlu olan Erzurum Horasanlı Mimar Hüseyin Karakaya, 1985 yılından beri Kartal'da yaşamaktadır. Lise eğitimini Adana Erkek Lisesi'nde tamamlayan Karakaya, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1992 yılından itibaren, kurucu ortağı olduğu inşaat firmasında yurt içi ve yurt dışında taahhüt işleriyle ilgilenmekte ve şirketin yöneticiliğini üstlenmektedir.

Karakaya, Pendik Belediyesi'nde Teknik İşlerden sorumlu Başkan Danışmanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Uzman Danışmanlık ve Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Başkan Danışmanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Aynı zamanda Kartal'dan 9. Dönem İstanbul İl Genel Meclis üyeliği yapmış, Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı, Kartal Refah Partisi İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kartal Fazilet Partisi kurucu İlçe Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur.

2014 yerel seçimlerinde Kartal'dan Saadet Partisi adayı olarak katılan Karakaya, 6 dil (İngilizce, Arapça, Rusça, Özbekçe, Kazakça, Azerice) bilmektedir. Evli olan Karakaya, üç çocuk babasıdır.