Hüseyin Göçmen kimdir? CHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Hüseyin Göçmen kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Adana Sarıçam Belediye Başkan adayı ise Hüseyin Göçmen. Hüseyin Göçmenkimdir? Hüseyin Göçmen nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HÜSEYİN GÖÇMEN KİMDİR?

Hüseyin Göçmen, 1980 yılında Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Karlık köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini köyünde tamamladıktan sonra Adana Dadaloğlu Lisesi'nde lise eğitimine devam etti. Askerlik hizmetinin ardından iş hayatına atıldı ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren yapı malzemeleri şirketlerinde satış danışmanı ve yönetici olarak görev aldı. 2008 yılında kendi işini kurarak inşaat sektöründe faaliyet gösteren "Göçmen İnşaat Malzemeleri" şirketini hayata geçirdi. Siyasi alanda da aktif olan Göçmen, uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev aldı. CHP Yüreğir İlçe Başkanlığı'nda yönetim kurulu üyeliği yapmasının ardından Sarıçam İlçe Başkanlığı'nda yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık görevlerinde bulundu. 2020-2023 yılları arasında Sarıçam İlçe Başkanlığı'nı başarıyla yürüttü. Evli olan Hüseyin Göçmen, üç kız çocuğu babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.