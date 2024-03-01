AK Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Bartın Belediye Başkan adayı ise Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu oldu. Vatandaşlar, Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun kim olduğunu merak ediyor. Peki, Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kimdir? AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kaç yaşında, nereli?

HÜSEYİN FAHRİ FIRINCIOĞLU KİMDİR?