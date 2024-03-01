Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kimdir? AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kaç yaşında, nereli?
Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kimdir? AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kaç yaşında, nereli? AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı olan Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu hakkında merak edilenler gündemde. Fırıncıoğlu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.
AK Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Bartın Belediye Başkan adayı ise Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu oldu. Vatandaşlar, Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun kim olduğunu merak ediyor. Peki, Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kimdir? AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kaç yaşında, nereli?
HÜSEYİN FAHRİ FIRINCIOĞLU KİMDİR?
- 1955 yılında Bartın'da doğan FIRINCIOĞLU, İlk ve Orta öğrenimini de Bartın'da tamamladı. Çocukluk yaşlarından itibaren, dönemin Belediye Başkanı olan babası Davut FIRINCIOĞLU ile birlikte yol aldı.
- Turizm İşletme, Otobüs İşletmeciliği, Akaryakıt İstasyonu İşletmeciliği, Oto Galeri, İnşaat, Kuyumculuk gibi birçok sektörde aktif iş hayatı olan FIRINCIOĞLU, ilk olarak 1994 yılında Yerel Seçimlerde Bağımsız Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere girdi.
- 2004 yılında DSP İle girdiği Belediye Seçimlerinde Meclis Üyesi olarak seçildi. Aktif olarak başladığı görevi 2009 yılında 1. Sıradan Milliyetçi Hareket Partisi ile girmiş olduğu seçimlerde ilk sırada yeniden seçilerek Belediye Meclisi ve Belediye Başkanlığı vekalet görevini sürdürdü.
- 2023 yılı Milletvekili seçimleri dolayısıyla istifa eden Belediye Başkanı Cemal AKIN'ın ardından, oylamaya sunulan Belediye Meclisi kararıyla 46.Dönem Belediye Başkanı olarak göreve başladı.
- Bartın'ın sevilen ve tanınan ailelerinden ve güler yüzlülüğü ile bilinen Belediye Başkanı Hüseyin Fahri FIRINCIOĞLU, evli ve 2 çocuk babasıdır.