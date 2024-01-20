Hüseyin Coşkun kimdir, kaç yaşında? Hüseyin Coşkun ne mezunu?

Yerel seçimlere az bir süre kala ilçe belediye başkan adayları kimler oldu araştırılmaktadır. Ak Parti'de bugün açıklanacak İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. Kulislere göre adaylığı tebliğ edilen AK Parti Sarıyer belediye başkan adayı olarak gösterilen Hüseyin Coşkun'un hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Hüseyin Coşkun'un kariyeri sorgulatılıyor. Peki, Hüseyin Coşkun kimdir? Hüseyin Coşkun kaç yaşında, nereli? Hüseyin Coşkun hayatı ve kariyeri! Detaylar haberimizde..

HÜSEYİN COŞKUN KİMDİR?

Hüseyin Coşkun 1979 yılında Sarıyer'de dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Sarıyer'de tamamladıktan sonra, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2003 yılında AK Parti Sarıyer ilçe yönetim kurulu üyesi olarak siyasete başlayan Hüseyin Coşkun, 2009-2012 yılları arasında AK Parti Sarıyer ilçe başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Sarıyer Belediye meclis üyeliği, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde İBB ve Sarıyer Belediye meclis üyeliklerine seçildi.

İBB çevre ve enerji komisyonu üyeliği, Sarıyer Belediyesi İmar komisyonu üyeliği yapmaktadır. Sosyal ve siyasi anlamda Sarıyer'e hakim ve birçok STK'da görev alan Coşkun, bir dönem Sarıyer Spor Kulübü'nde de asbaşkanlık görevinde bulundu. Sarıyer ve İBB meclis üyeliğine devam etmektedir. İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.