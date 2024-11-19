Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı'nın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda önemli görevlerde bulunmuş ve Konulu Hadis Projesi'nde editörlük yapmıştır. Huriye Martı kimdir? Huriye Martı kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

HURİYE MARTI KİMDİR?

Prof. Dr. Huriye Martı, 1974 yılında Ankara'da doğdu. Konya İmam-Hatip Lisesi ve Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1998 yılında yüksek lisans, 2005 yılında ise doktorasını tamamlayan Martı, 1999-2000 yıllarında Ürdün'de eğitim almıştır. Yardımcı Doçent unvanını 2011, Doçentliğini 2012, Profesörlük unvanını ise 2017 yılında almıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda önemli görevlerde bulunmuş ve Konulu Hadis Projesi'nde editörlük yapmıştır. Sünnet perspektifinden kadın, aile, ahlak ve değer temalı makaleler yazmış, konferanslar vermiştir. Evli ve 3 çocuk annesidir.