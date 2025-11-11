Huriye Helvacı aranırken eski enişteden canlı yayında kafa karıştıran sözler

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman hakkında yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından emniyet, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli arama çalışması başlatmıştı.

KAHREDEN HABER GELDİ

Jandarma ve AFAD ekiplerince, Alantepe ve Köseali köylerinde ormanlık arazideki dronla yapılan aramada çocuğa ait olduğu belirlenen ceset dere yatağındaki küçük bir şelalenin tabanında tespit edildi. Ekipler, yaya olarak indikleri dere yatağında Osman'ın cansız bedenine ulaştı.

ESKİ ENİŞTEDEN KAFA KARIŞTIRAN SÖZLER

Kayıp Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları devam ederken Huriye Helvacı'nın görümcesinin eski eşi Mustafa Bey konuk olduğu Müge Anlı'nın programında dikkat çeken ifadeler kullandı. Huriye Helvacı kaybolmadan önce evlerine gittiğini belirten Mustafa Bey, Müge Anlı'nın "Kocası seni arayıp evime neden gittin demedi mi?" sorusuna "Benim eski hattım vardı. Yeni hat aldığım için telefon numaram onda yoktu" cevabını verdi. Mustafa Bey, "Karısında numaran var ama" sözleri üzerine de "Ben Bayram'ı bulup eşinle görüşüyorum diye numara mı vereceğim?" ifadelerini kullandı.