Haberler

Huriye Helvacı aranırken eski enişteden canlı yayında kafa karıştıran sözler

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Huriye Helvacı aranırken eski enişteden canlı yayında kafa karıştıran sözler Haber Videosunu İzle
Huriye Helvacı aranırken eski enişteden canlı yayında kafa karıştıran sözler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedeni şelale yatağında bulundu. Kayıp anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları devam ederken Müge Anlı'nın programına konuk olan eski enişte kafa karıştıran sözler sarf etti.

  • Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayıp olan Osman'ın cesedi ormanlık arazideki dere yatağında bulundu.
  • Huriye Helvacı'nın kaybolması üzerine emniyet, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri arama çalışması başlattı.
  • Huriye Helvacı'nın görümcesinin eski eşi Mustafa Bey, Müge Anlı'nın programında Huriye Helvacı'nın kaybolmadan önce kendisini ziyaret ettiğini belirtti.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman hakkında yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından emniyet, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli arama çalışması başlatmıştı.

KAHREDEN HABER GELDİ

Jandarma ve AFAD ekiplerince, Alantepe ve Köseali köylerinde ormanlık arazideki dronla yapılan aramada çocuğa ait olduğu belirlenen ceset dere yatağındaki küçük bir şelalenin tabanında tespit edildi. Ekipler, yaya olarak indikleri dere yatağında Osman'ın cansız bedenine ulaştı.

ESKİ ENİŞTEDEN KAFA KARIŞTIRAN SÖZLER

Kayıp Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları devam ederken Huriye Helvacı'nın görümcesinin eski eşi Mustafa Bey konuk olduğu Müge Anlı'nın programında dikkat çeken ifadeler kullandı. Huriye Helvacı kaybolmadan önce evlerine gittiğini belirten Mustafa Bey, Müge Anlı'nın "Kocası seni arayıp evime neden gittin demedi mi?" sorusuna "Benim eski hattım vardı. Yeni hat aldığım için telefon numaram onda yoktu" cevabını verdi. Mustafa Bey, "Karısında numaran var ama" sözleri üzerine de "Ben Bayram'ı bulup eşinle görüşüyorum diye numara mı vereceğim?" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFATIH Om:

Nelson FY'yi bulana kadar kripto para ticaretinin iniş çıkışlarından bıkmıştım. Günlük sinyalleri sürekli olarak harika sonuçlar verdi. Beş haftada yatırımımı 513.000 dolara çevirdim. Ciddiyseniz ve kârlı bir şekilde işlem yapmak istiyorsanız, kesinlikle TeIegram'dan (Nildatrading) onunla iletişime geçin.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKadir Tokay:

Reklam yapacak başka yer bulamadın mı? Defol git başka yerde yap reklamını. Ben her haberin altında senin saçma sapan yazılarını görmek zorunda mıyım?

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıSktgdn:

O.ç.

yanıt1
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
Bakanlık'tan restoran ve kafelere yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyarı

Restoran ve kafelerde yeni dönem! Bakanlık işletmeleri yazıyla uyardı
Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı

Utanç tablosu Türkiye'den! Susuzluktan boruları yaladılar
BDDK'dan kredi kartlarına yeni kısıtlama

Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK yeni kısıtlama getirdi
Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı, enerji birikti

Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.