Yeşilçam'ın efsanevi yıldızı Hülya Koçyiğit'in kızı, küçük yaşta ekranlarda adını duyuran ve sonrasında iş dünyasında dikkat çeken Gülşah Alkoçlar'ın hayatı, pek çok kişi için bir merak konusu oldu. Küçük yaşta ün kazanıp, genç yaşta evlenen, ardından sosyetenin ve turizmin önemli isimlerinden biri haline gelen Alkoçlar'ın yaşam öyküsü, hem başarı hem de mücadeleyle dolu. Peki, Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar kimdir, ne iş yapıyor? Gülşah Alkoçlar kaç yaşında, nereli, kiminle evli? Gülşah Alkoçlar'ın özel hayatına ve kariyerine dair tüm detaylar haberimizde...

HÜLYA KOÇYİĞİT'İN KIZI GÜLŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?

Yeşilçam'ın efsanevi oyuncusu Hülya Koçyiğit ve eski milli futbolcu Selim Soydan'ın kızı olarak dünyaya gelen Gülşah Soydan, sinema ve sosyete dünyasının ilgiyle takip edilen isimlerinden biri oldu. 1969 yılında doğan Gülşah Soydan, küçük yaşta oyunculuk kariyerine adım atarak "Güllüşah", "Küçük Anne" ve "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası" gibi lakaplarla anıldı. Çocuk yaşta büyük bir hayran kitlesi kazanan Soydan, Yeşilçam'ın unutulmaz dönemlerine tanıklık etti.

18 yaşında hayatını köklü bir şekilde değiştiren Gülşah Soydan, kariyerini sonlandırarak otel işletmecisi Ender Alkoçlar ile evlendi. Bu evlilikle birlikte Alkoçlar soyadını aldı ve sosyetenin tanınmış isimlerinden biri oldu.

GÜLŞAH ALKOÇLAR NE İŞ YAPIYOR?

Gülşah Alkoçlar, sinema kariyerini erken yaşta bıraktıktan sonra iş dünyasına adım attı ve özellikle turizm sektöründe önemli bir rol üstlendi. Otel işletmeciliği alanında adını duyuran Alkoçlar, kariyeri boyunca birçok önemli projeye imza attı ve sosyetenin gözde turizmcilerinden biri oldu.

Hayatı boyunca iş ve aile yaşamını dengede tutmayı başaran Alkoçlar, aynı zamanda Alkoçlar ailesinin yönetiminde aktif rol aldı ve otelcilik alanındaki başarısıyla tanındı.

GÜLŞAH ALKOÇLAR KAÇ YAŞINDA?

Gülşah Soydan Alkoçlar, 1969 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 56 yaşındadır. Genç yaşta evlenmiş ve kariyerini farklı bir yöne kanalize etmiş olan Alkoçlar, yıllar içinde hem iş hem de aile hayatında önemli bir deneyim kazandı.

GÜLŞAH ALKOÇLAR NERELİ?

Yeşilçam'ın ünlü ismi Hülya Koçyiğit'in kızı olarak İstanbul'da dünyaya gelen Gülşah Alkoçlar, köklü bir aile geçmişine sahiptir. Hem sinema dünyasında hem de sosyete yaşamında İstanbul'un prestijli çevrelerinde büyüyen Alkoçlar, kültürel ve sosyal açıdan zengin bir ortamda yetişti.

GÜLŞAH ALKOÇLAR KİMİNLE EVLİ?

Gülşah Alkoçlar, genç yaşta otel işletmecisi Ender Alkoçlar ile evlendi. Henüz 18 yaşındayken hayatını birleştirdiği Ender Alkoçlar ile iki kız çocuğu sahibi oldu: Neslişah ve Aslışah Alkoçlar. Evlilikleri sayesinde sosyetenin en dikkat çeken çiftlerinden biri haline geldi.

Ayrıca Alkoçlar ailesi, kızlarının evlilikleriyle birlikte genişleyen bir aile yapısına sahip oldu. Gülşah Alkoçlar, kızı Aslışah'ın 2014 yılında ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile evlenmesi ve 2016 yılında çocuk sahibi olmasıyla 45 yaşında anneanne olma mutluluğunu yaşadı.