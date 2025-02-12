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Hülya Koçyiğit'e ne oldu, sağlık durumu nasıl?

Hülya Koçyiğit'e ne oldu, sağlık durumu nasıl?
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Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Hülya Koçyiğit'ten gelen haber hayranlarını korkuttu. Menajerinin açıklamalarının ardından dikkatleri üzerine toplayan ünlü Yeşilçam oyuncusu, kısa süre içerisinde sağlık durumuyla merak konusu haline geldi. Peki, Hülya Koçyiğit'e ne oldu? Hülya Koçyiğit'in sağlık durumu nasıl? İşte, merak edilenler…

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit, bu kez açıklamalarıyla değil sağlık durumuyla gündeme geldi. Menajerinin yaptığı paylaşımın ardından, merak konusu olan usta oyuncunun sağlık durumu sosyal medyada ve haber platformlarında geniş yankı uyandırdı. Peki, Hülya Koçyiğit'e ne oldu, sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…

HÜLYA KOÇYİĞİT'E NE OLDU?

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Hülya Koçyiğit'in geçtiğimiz aylarda Londra'da talihsiz bir kaza geçirdiği ortaya çıktı. Bir alışveriş merkezinde tek başına gezerken yana dönmek isteyen usta oyuncu, ayağının ters dönmesi sonucu sırtüstü düşerek başını yere çarptı. Olayın ardından yaklaşık iki saat boyunca ambulans bekleyen Hülya Koçyiğit'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Hülya Koçyiğit'e ne oldu, sağlık durumu nasıl?Hülya Koçyiğit'in sağlık durumu

HÜLYA KOÇYİĞİT'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yapılan tetkikler sonucunda hayati tehlikesinin olmadığı belirlenen Hülya Koçyiğit'in sağlık durumu iyiye giderken usta oyuncu, başına gelenleri anlatarak açıklamada bulundu. Açıklamaları esnasında Türkiye'deki sağlık sisteminin hızına vurgu yapan Hülya Koçyiğit, şunları söyledi:

"Yattığım yerde tam 2 saat ambulansın gelmesini bekledim. Türkiye'de olsa 5 dakika içinde en yakındaki ambulans gelir ve yaralıyı hastaneye yetiştirirdi."

Hülya Koçyiğit'e ne oldu, sağlık durumu nasıl?Hülya Koçyiğit

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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