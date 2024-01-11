Cumhuriyet Halk Partisi Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yaklaşık 6 saat süren toplantıda 6'sı büyükşehir olmak üzere 15 ilde daha belediye başkan adayları belli oldu. Bu kapsamda CHP Niğde belediye başkan adayı Hulisi Özen oldu. Peki, Hulisi Özen kimdir? CHP Niğde belediye başkan adayı Hulisi Özen kaç yaşında, nereli? Hulisi Özen hayatı ve biyografisi!

HULİSİ ÖZEN KİMDİR?

1986 yılında Niğde'de doğan, Niğde Endüstri Meslek Lisesi Mobilya Bölümü'nden mezun olan Özen, hukuk camiasında önemli bir yere sahiptir. Profesyonel kariyerine Niğde Barosu'nun saygın avukatlarından Ergün Kurucu ve Mukadder Adem'in katipliğini yaparak başlayan Özen, 2013 yılında Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu katipliği görevine atanmıştır. Halen bu görevini başarıyla sürdüren Özen, hukuk fakültesi eğitimini tamamladıktan sonra avukatlık stajını başarıyla geçerek, 8 Ağustos 2023 tarihinde yemin ederek avukatlık mesleğine adım atmıştır.