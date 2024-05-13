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Hükümet Kadın nerede çekildi? Hükümet Kadın filmi ne zaman yayınlandı? Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

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2013 yapımı Türk komedi filmi olan Hükümet Kadın filmi, sinemada gördüğü ilginin aynısını televizyonda da görmektedir. Yönetmenliğini yapan Sermiyan Midyat, filmin hem senaryosunu yazmış hem de başrolünü üstleniyor. Hükümet Kadın filmi konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği hakkındaki tüm bilgiyi yazımızdan bulabilirsiniz.

Bir BKM Film filmi olan ve yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği Hükümet Kadın filminin yönetmen koltuğunda filmin hem senaristi hem de başrol oyuncusu Sermiyan Midyat oturmaktadır.8.086.350 TL hasılatıyla 2013 yılında sinemalarda gösterime giren film, televizyon ekranlarında da büyük bir ilgiyle seyredilmektedir. Filmin ilerleyen yıllarda Hükümet Kadın 2 adında devam filmi de çekilmiştir. Hükümet Kadın filmi konusu nedir? Hükümet Kadın oyuncuları kimlerdir? Hükümet Kadın filmi nerede çekildi? sorularının cevaplarını sizler için mercek altına aldık.

HÜKÜMET KADIN KONUSU NEDİR?

Sekiz çocuk annesi, okuma yazma bilmeyen ve politikayla ilgilenmeyen Midyatlı bir kadın olan Xate'nin (Demet Akbağ) kocası Aziz Veysel (Ercan Keşal) Midyat Belediye Başkanıdır. Aziz Veysel'in ani ölümü üzerine başkanlık koltuğunu devralan Xate'nin başına hem komik hem de duygusal olaylar gelecektir. Xate'nin kocası bir gün trafik kazasında hayatını kaybedince başkanlık koltuğuna Xate oturur. Ve kocasından kendisine yadigar kalan büyük bir projeyi yerine getirmek için yemin içer: İlçeyi ne pahasına olursa olsun suya kavuşturmak. İlçeyi suya ve elektriğe kavuşturur fakat 27 Mayıs Darbesi olur ve ilçenin suyu kesilir. Bir gün kızını evlendirir ama kızını evlendirdiği saatlerde kalp krizi geçirir ölür.

HÜKÜMET KADIN NEREDE ÇEKİLDİ?

Hükümet Kadın, Mardin'in Midyat ilçesinde çekilmiştir.

HÜKÜMET KADIN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Demet Akbağ - Xate

Sermiyan Midyat - Faruk

Mahir İpek - Ikram

Gülhan Tekin - Fehime

Burcu Gönder - Güle

Ercan Kesal - Aziz Veysel Nuroğlu

Nazmi Kırık - Ferhat

Cezmi Baskın - Eşekçi Feyzullah

Ayberk Atilla - Şeyhmuz

Sarp Aydınoğlu - Ögretmen

Bülent Çolak - Baran

Haki Biçici - Behçet

Renan Bilek - Müfettis Tugrul

Kemal Uçar - Komutan Celal

Muhammed Akay - İmam

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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