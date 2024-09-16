Hudutsuz Sevda yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda 35. bölüm fragmanı izle!

Hudutsuz Sevda dizisi yeni sezon oyuncuları merak edilirken, seyircilerin ilgiyle takip ettiği NOW'da yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda 35. bölüm fragmanında neler olduğu merak edildi. Hudutsuz Sevda dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…

HUDUTSUZ SEVDA YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Miray Daner, Deniz Can Aktaş, Esra Dermancıoğlu, Mesut Akusta, Hülya Şen, Burak Sevinç, Özgür Emre Yıldırım, Emre Bulut, Haydar Şişman.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişecektir.

HUDUTSUZ SEVDA YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hudutsuz Sevda dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni sezonu 26 Eylül 2024'te izleyicilerle buluşacak. Ayrıca, sosyal medyada paylaşılan yeni sezon afişi büyük beğeni topladı. Başrollerde Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in yer aldığı dizinin kadrosuna bu sezon Engin Benli, Burak Çelik ve Erkan Can gibi önemli isimler de dahil oldu.