Hudutsuz Sevda Miray Daner diziden ayrılıyor mu 2025? Zeynep öldü mü?

Hudutsuz Sevda dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Miray Daner'in durumunu merak eti. Peki, Hudutsuz Sevda Miray Daner diziden ayrılıyor mu 2025?

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Hudutsuz Sevda dizisinin oyuncuları arasında; Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Asuman Dabak, Burak Sergen ve Burak Sevinç yer alıyor.

Cemal Hünal, Hudutsuz Sevda'da Türkiye'nin en büyük armatörlerinden birinin veliahtı olan Yılmaz Marten karakterine, Tülay Günal ise Dursun Leto'nun eşi olan Nergiz Leto karakterini oynuyor.

HUDUTSUZ SEVDA MİRAY DANER DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Fragmana Halil İbrahim ve Zeynep'in geçirdiği trafik kazası damga vurdu.

Zeynep'in ağır yaralanaması ve Halil İbrahim'in fragmanda "Zeynep gitti, benim kollarımda öldü Zeynep" sözleri Miray Daner'in diziden ayrıldığı iddialarını gündeme getirdi.9 Ocak Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölüm ile durum netleşecek.

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