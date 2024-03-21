Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 25. Bölüm NOW TV CANLI izle!

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin'le evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir. Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 25. Bölüm NOW TV CANLI izleme linki var mı?

HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yılmaz'ın sonunu hiç beklenmedik biri getirir. Bu son, beraberinde kimsenin karşısına almak istemeyeceği bir babayı öfkelendirir ve herkesin korktuğu başına gelir. Yılmaz'ın babası Nihat, intikam için sonunda boş bıraktığı meydana döner. Halil İbrahim ne olursa olsun dik duruşunu sergilemeye devam eder. Zeynep arkasında Halil İbrahim gibi bir kocası olduğu için babasını bile tehdit etmekten çekinmez. Asiye ve Rızvan her ne kadar Zeynep'i ciddiye almasalarda Halil İbrahim, Zeynep'in tehditlerinin altının boş olmadığını sessiz bir gecede kanıtlar. Herkes gözlerinin önündeki düşmana odaklanmışken sessizce yaklaşan asıl yılanı kimse fark etmez. Bu sefer tehlike çok yakında hatta içlerindedir.

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosunda; Denizcan Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil İbrahim tam olarak istediği cezayı kesemese de herkes hak ettiğini bir şekilde bulur. Kadınlar arasında da sular durulmamaktadır. Zeynep hem babasının hem de kocasının evinden kovulmasına rağmen gitmeyen kadınlar ile sınanır. Babalar bir bir hapsi boylarken artık zararsız oldukları düşünülür ve herkese bir rahatlama gelir. Halil İbrahim ise bu sessizliğin ardından bir fırtına kopacağını farkındadır. Duyduklarından sonra tedirgin hisseden Zeynep, soluğu Halil İbrahim'in yanında alır. Halil İbrahim'e sevdiklerini kurtarması için yardım ederken kendisini tehlikeye attığını farkında değildir. Peki bomba kimin üzerinde patlayacaktır?

HUDUTSUZ SEVDA CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Hudutsuz Sevda dizisini NOW TV platformlarından izleyebilirsiniz.